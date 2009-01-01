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SKELETONWITCH расстались с барабанщиком SKELETONWITCH расстались с барабанщиком Dustin'ом Boltjes'ом, которого временно заменит Jon Rice (ex-JOB FOR A COWBOY, SCORPION CHILD) в рамках турне с OBITUARY, стартующего второго мая в Атланте.











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