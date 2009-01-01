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Новое видео DIMMU BORGIR
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Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ...
[47]
Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы
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Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
[29]
U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России
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все новости группы
Skeletonwitch
5 мар 2018
:
SKELETONWITCH расстались с барабанщиком
3 ноя 2017
:
Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной
27 окт 2017
:
SKELETONWITCH отправились в студию
31 авг 2016
:
SKELETONWITCH выпустили пиво
16 авг 2016
:
Новый EP SKELETONWITCH доступен для прослушивания
9 авг 2016
:
Концертное видео SKELETONWITCH
17 июн 2016
:
Новая песня SKELETONWITCH
1 июн 2016
:
Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет в августе
21 мар 2016
:
Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет летом
9 мар 2016
:
Новая песня SKELETONWITCH
11 фев 2016
:
SKELETONWITCH объявили имя вокалиста
10 фев 2016
:
SKELETONWITCH завершили запись
19 мар 2015
:
SKELETONWITCH начали работу над альбомом
11 ноя 2014
:
Переиздание SKELETONWITCH выйдет в ноябре
26 авг 2014
:
Новое видео SKELETONWITCH
4 мар 2014
:
SKELETONWITCH выпускают винил
21 янв 2014
:
Благотворительный релиз SKELETONWITCH
30 окт 2013
:
Новое видео SKELETONWITCH
12 окт 2013
:
Новая песня SKELETONWITCH
17 сен 2013
:
Новое видео SKELETONWITCH
14 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH
29 май 2013
:
Название нового альбома SKELETONWITCH
9 апр 2013
:
SKELETONWITCH начали запись
15 янв 2013
:
SKELETONWITCH начнут запись в апреле
18 дек 2012
:
Видео с выступления SKELETONWITCH
3 апр 2012
:
Редкий трек SKELETONWITCH
24 мар 2012
:
Новое видео SKELETONWITCH
2 мар 2012
:
Виниловые переиздания SKELETONWITCH
7 сен 2011
:
Новая песня SKELETONWITCH
2 авг 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH
21 июл 2011
:
Датат выхода нового альбома SKELETONWITCH
28 июн 2011
:
Название нового альбома SKELETONWITCH
2 июн 2011
:
SKELETONWITCH начали запись
5 май 2011
:
Детали третьего 7" релиза SKELETONWITCH
22 мар 2011
:
SKELETONWITCH расстались с ударником
30 сен 2010
:
Новое видео SKELETONWITCH
28 авг 2010
:
Новое видео SKELETONWITCH
15 окт 2009
:
Новое видео SKELETONWITCH
6 окт 2009
:
Новый альбом SKELETONWITCH доступен для прослушивания
21 сен 2009
:
Семплы новых песен SKELETONWITCH
18 авг 2009
:
Новая песня SKELETONWITCH
3 авг 2009
:
Обложка нового альбома SKELETONWITCH
сегодня
SKELETONWITCH
расстались с барабанщиком
SKELETONWITCH расстались с барабанщиком Dustin'ом Boltjes'ом, которого временно заменит Jon Rice (ex-JOB FOR A COWBOY, SCORPION CHILD) в рамках турне с OBITUARY, стартующего второго мая в Атланте.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).