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*Новое видео DIMMU BORGIR [66]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [47]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [29]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
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*Skeletonwitch*



5 мар 2018 : 		 SKELETONWITCH расстались с барабанщиком

3 ноя 2017 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной

27 окт 2017 : 		 SKELETONWITCH отправились в студию

31 авг 2016 : 		 SKELETONWITCH выпустили пиво

16 авг 2016 : 		 Новый EP SKELETONWITCH доступен для прослушивания

9 авг 2016 : 		 Концертное видео SKELETONWITCH

17 июн 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

1 июн 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет в августе

21 мар 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет летом

9 мар 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

11 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH объявили имя вокалиста

10 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH завершили запись

19 мар 2015 : 		 SKELETONWITCH начали работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 Переиздание SKELETONWITCH выйдет в ноябре

26 авг 2014 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

4 мар 2014 : 		 SKELETONWITCH выпускают винил

21 янв 2014 : 		 Благотворительный релиз SKELETONWITCH

30 окт 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

12 окт 2013 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

17 сен 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

14 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH

29 май 2013 : 		 Название нового альбома SKELETONWITCH

9 апр 2013 : 		 SKELETONWITCH начали запись

15 янв 2013 : 		 SKELETONWITCH начнут запись в апреле

18 дек 2012 : 		 Видео с выступления SKELETONWITCH

3 апр 2012 : 		 Редкий трек SKELETONWITCH

24 мар 2012 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

2 мар 2012 : 		 Виниловые переиздания SKELETONWITCH

7 сен 2011 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

2 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH

21 июл 2011 : 		 Датат выхода нового альбома SKELETONWITCH

28 июн 2011 : 		 Название нового альбома SKELETONWITCH

2 июн 2011 : 		 SKELETONWITCH начали запись

5 май 2011 : 		 Детали третьего 7" релиза SKELETONWITCH

22 мар 2011 : 		 SKELETONWITCH расстались с ударником

30 сен 2010 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

28 авг 2010 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

15 окт 2009 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

6 окт 2009 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH доступен для прослушивания

21 сен 2009 : 		 Семплы новых песен SKELETONWITCH

18 авг 2009 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

3 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома SKELETONWITCH

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SKELETONWITCH расстались с барабанщиком

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SKELETONWITCH расстались с барабанщиком Dustin'ом Boltjes'ом, которого временно заменит Jon Rice (ex-JOB FOR A COWBOY, SCORPION CHILD) в рамках турне с OBITUARY, стартующего второго мая в Атланте.



SKELETONWITCH Parts Ways With Drummer, Taps JON RICE As Temporary Replacement



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