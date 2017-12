сегодня



Новый альбом GRAFVITNIR выйдет зимой GRAFVITNIR выпустят новую работу, получившую название "Keys To The Mysteries Beyond", пятнадцатого декабря на Carnal Records. Видео на песню "Nidhögg" доступно ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:



“Nidhögg”

“Keys To The Mysteries Beyond”

“Vargavinter”

“Crossing The Abyss”

“Eternity’s Glistening Black”

“Journey Into Storms”

“Unleash The Storm Of Nothingness”

“Eye Of Lucifer”

“Whispers Of The Primordial Sea”

“Glimpses Of The Unseeable”











