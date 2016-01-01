8 дек 2017



THE RAVEN AGE ищут вокалиста THE RAVEN AGE объявили об уходе из команды вокалиста Michael'a Burrough'a и начали поиск нового фронтмена.



«Мы ощущаем, что наше время подошло к концу, ведь мы не идём в одном направлении ни в профессиональном, ни в творческом плане. Мы хотим поблагодарить Mike'a за последние четыре года, за которые разделили невероятное количество историй как на сцене, так и вне неё, включая запись ЕР и альбома, подписание контракта, выступления на разогреве у замечательных команд и первый в нашей карьере тур в качестве хэдлайнера. Мы расстаёмся друзьями и посему хотели бы пожелать Mike'y только самого наилучшего».











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