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*The Raven Age*



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|||| 8 дек 2017

THE RAVEN AGE ищут вокалиста

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THE RAVEN AGE объявили об уходе из команды вокалиста Michael'a Burrough'a и начали поиск нового фронтмена.

«Мы ощущаем, что наше время подошло к концу, ведь мы не идём в одном направлении ни в профессиональном, ни в творческом плане. Мы хотим поблагодарить Mike'a за последние четыре года, за которые разделили невероятное количество историй как на сцене, так и вне неё, включая запись ЕР и альбома, подписание контракта, выступления на разогреве у замечательных команд и первый в нашей карьере тур в качестве хэдлайнера. Мы расстаёмся друзьями и посему хотели бы пожелать Mike'y только самого наилучшего».

THE RAVEN AGE Seek Lead Vocalist; New Album & Touring Already Planned For 2018




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kaval
8 дек 2017, 18:05		Так а сын Стива Харриса там кем был?


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