Новый альбом JIMI HENDRIX выйдет в марте 9 марта Experience Hendrix и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, выпустят новый альбом Jimi Hendrix'а под названием "Both Sides Of The Sky", в который вошли 13 студийных песен, записанных в период с 1968 по 1970-й годы, причём 10 из них ранее не издавались. Альбом будет представлен в разных форматах, включая CD, цифровое скачивание и 180-граммовый двойной нумерованный винил.



Трек-лист:



01. Mannish Boy*

02. Lover Man*

03. Hear My Train A Comin'*

04. Stepping Stone*

05. $20 Fine*+

06. Power Of Soul^

07. Jungle*

08. Things I Used to Do#

09. Georgia Blues++

10. Sweet Angel*

11. Woodstock*+

12. Send My Love To Linda*

13. Cherokee Mist*

* Previously unreleased

^ Previously unavailable extended version

+ Featuring Stephen Stills

# Featuring Johnny Winter

++ Featuring Lonnie Youngblood











