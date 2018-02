10 фев 2018



Трейлер нового альбома JIMI HENDRIX Девятого марта Experience Hendrix and Legacy Recordings выпустят новый альбома JIMI HENDRIX'a, "Both Sides Of The Sky", трейлер к которому доступен ниже:



01. Mannish Boy*

02. Lover Man*

03. Hear My Train A Comin'*

04. Stepping Stone*

05. $20 Fine*+

06. Power Of Soul^

07. Jungle*

08. Things I Used to Do#

09. Georgia Blues++

10. Sweet Angel*

11. Woodstock*+

12. Send My Love To Linda*

13. Cherokee Mist*



* Previously unreleased

^ Previously unavailable extended version

+ Featuring Stephen Stills

# Featuring Johnny Winter

++ Featuring Lonnie Youngblood













