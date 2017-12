19 дек 2017



SCOUR исполняют PANTERA Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), в ходе выступления 16 декабря в Come And Take It Live, Austin, Texas, исполнили одну из песен PANTERA — видео доступно ниже.















