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*Scour*



19 дек 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

4 ноя 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания

12 окт 2017 : 		 Новая песня SCOUR

17 сен 2017 : 		 Новая песня SCOUR

30 авг 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

16 июн 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

23 май 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

6 май 2017 : 		 SCOUR нашли барабанщика

23 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SCOUR

21 фев 2017 : 		 SCOUR дебютировали на сцене

15 июл 2016 : 		 Новый EP SCOUR доступен для прослушивания

15 июн 2016 : 		 Новая песня SCOUR

13 май 2016 : 		 Новая песня SCOUR

30 сен 2015 : 		 PHILIP ANSELMO основал SCOUR

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|||| 19 дек 2017

SCOUR исполняют PANTERA

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Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), в ходе выступления 16 декабря в Come And Take It Live, Austin, Texas, исполнили одну из песен PANTERA — видео доступно ниже.

Watch PHILIP ANSELMO's SCOUR Perform PANTERA's 'Slaughtered' In Austin






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