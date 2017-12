22 дек 2017



Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS Аудиосемплы всех песен, включенных в выходящий 16 февраля на Napalm Records альбом VISIONS OF ATLANTIS "The Deep & The Dark", доступны для прослушивания ниже:



01. The Deep & The Dark

02. Return To Lemuria

03. Ritual Night

04. The Silent Mutiny

05. Book Of Nature

06. The Last Home

07. The Grand Illusion

08. Dead Reckoning

09. Words Of War

10. Prayer To The Lost















