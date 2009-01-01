Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS

Аудиосемплы всех песен, включенных в выходящий 16 февраля на Napalm Records альбом VISIONS OF ATLANTIS "The Deep & The Dark", доступны для прослушивания ниже:
01. The Deep & The Dark
02. Return To Lemuria
03. Ritual Night
04. The Silent Mutiny
05. Book Of Nature
06. The Last Home
07. The Grand Illusion
08. Dead Reckoning
09. Words Of War
10. Prayer To The Lost
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