2 фев 2018



Рассказ о бокс-сете VISIONS OF ATLANTIS Видео, рассказывающее о содержимом бокс-сета нового альбома VISIONS OF ATLANTIS "The Deep & The Dark", выход которого намечен на 16 февраля на Napalm Records, доступно ниже:



"The Deep & The Dark"

"Return To Lemuria"

"Ritual Night"

"The Silent Mutiny"

"Book Of Nature"

"The Last Home"

"The Grand Illusion"

"Dead Reckoning"

"Words Of War"

"Prayer To The Lost"



















