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17 янв 2018
Новый альбом FORBIDDEN SEASONS выйдет весной
Итальянская металл группа FORBIDDEN SEASONS выпустит дебютную работу, получившую название "Promise", 16 марта на This Is Core Records. Одна из песен из этого релиза, “Thank You For The Venom”, доступна ниже:
“Atlantis”
“Thank You For The Venom”
“Keys and Locks”
“Gravity Fall”
“Wormhole”
“The Human”
“Sorrow Won't End”
“I've Seen The End In Your Eyes”
“The Rejected”
“Promise”
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