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*Forbidden Seasons*



17 янв 2018 : 		 Новый альбом FORBIDDEN SEASONS выйдет весной

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|||| 17 янв 2018

Новый альбом FORBIDDEN SEASONS выйдет весной

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Итальянская металл группа FORBIDDEN SEASONS выпустит дебютную работу, получившую название "Promise", 16 марта на This Is Core Records. Одна из песен из этого релиза, “Thank You For The Venom”, доступна ниже:

“Atlantis”
“Thank You For The Venom”
“Keys and Locks”
“Gravity Fall”
“Wormhole”
“The Human”
“Sorrow Won't End”
“I've Seen The End In Your Eyes”
“The Rejected”
“Promise”

Italy's FORBIDDEN SEASONS To Release Promise Album In March;




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