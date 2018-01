17 янв 2018



Новый альбом FORBIDDEN SEASONS выйдет весной Итальянская металл группа FORBIDDEN SEASONS выпустит дебютную работу, получившую название "Promise", 16 марта на This Is Core Records. Одна из песен из этого релиза, “Thank You For The Venom”, доступна ниже:



“Atlantis”

“Thank You For The Venom”

“Keys and Locks”

“Gravity Fall”

“Wormhole”

“The Human”

“Sorrow Won't End”

“I've Seen The End In Your Eyes”

“The Rejected”

“Promise”











