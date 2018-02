2 фев 2018



Новое видео FORBIDDEN SEASONS "Thank You For The Venom", новое видео группы FORBIDDEN SEASONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Promise", выходящего 16 марта на This Is Core Records.



Трек-лист:



“Atlantis”

“Thank You For The Venom”

“Keys and Locks”

“Gravity Fall”

“Wormhole”

“The Human”

“Sorrow Won't End”

“I've Seen The End In Your Eyes”

“The Rejected”

“Promise”











