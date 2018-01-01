Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня JUDAS PRIEST [49]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [27]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [20]
*EUROPE взяли Грэммис [15]
*
[= ||| все новости группы



*Forbidden Seasons*



14 фев 2018 : 		 Новая песня FORBIDDEN SEASONS

2 фев 2018 : 		 Новое видео FORBIDDEN SEASONS

17 янв 2018 : 		 Новый альбом FORBIDDEN SEASONS выйдет весной

| - |
|||| 14 фев 2018

Новая песня FORBIDDEN SEASONS

*
zoom
*
* *
"Keys And Locks", новая песня группы FORBIDDEN SEASONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Promise", выход которого запланирован на 16 марта на This Is Core Records:

“Atlantis”
“Thank You For The Venom”
“Keys And Locks”
“Gravity Fall”
“Wormhole”
“The Human”
“Sorrow Won't End”
“I've Seen The End In Your Eyes”
“The Rejected”
“Promise”

FORBIDDEN SEASONS Streaming New Single "Keys And Locks"





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 125

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом