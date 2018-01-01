14 фев 2018



Новая песня FORBIDDEN SEASONS "Keys And Locks", новая песня группы FORBIDDEN SEASONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Promise", выход которого запланирован на 16 марта на This Is Core Records:



“Atlantis”

“Thank You For The Venom”

“Keys And Locks”

“Gravity Fall”

“Wormhole”

“The Human”

“Sorrow Won't End”

“I've Seen The End In Your Eyes”

“The Rejected”

“Promise”













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