24 янв 2018



Трейлер нового альбома EARTHLESS EARTHLESS опубликовали трейлер к новому альбому "Black Heaven", выход которого намечен на 16 марта на Nuclear Blast:



"Gifted By The Wind"

"End To End"

"Electric Flame"

"Volt Rush"

"Black Heaven"

