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*Новое видео BLAZE BAYLEY [24]
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*Earthless*



7 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома EARTHLESS

31 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома EARTHLESS

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома EARTHLESS

14 янв 2018 : 		 Новое видео EARTHLESS

22 авг 2017 : 		 EARTHLESS на Nuclear Blast Entertainment

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|||| 7 фев 2018

Трейлер нового альбома EARTHLESS

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EARTHLESS опубликовали трейлер к новому альбому "Black Heaven", выход которого намечен на 16 марта на Nuclear Blast:

"Gifted By The Wind"
"End To End"
"Electric Flame"
"Volt Rush"
"Black Heaven"
"Sudden End"

EARTHLESS Release Black Heaven Video Trailer #5: About The Album Artwork





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