29 янв 2018



Новое видео THE RASMUS "Nothing", новое видео группы THE RASMUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Matters", выпущенного шестого октября. Съёмки видео проходили на концертах в Берлине, Кёльне, Вене, Лондоне, Амстердаме, Токио и Осаке в ноябре 2017 года.















