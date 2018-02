сегодня



Новая песня ESCAPE THE FATE "Digging My Own Grave", новая песня группы ESCAPE THE FATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am Human", выход которого запланирован на 30 марта на Better Noise Records/Eleven Seven:



"Beautifully Tragic"

"Broken Heart"

"Four Letter Word"

"I Will Make It Up To You"

"Bleed For Me"

"Do You Love Me"

"I Am Human"

"If Only"

"Empire"

"Recipe For Disaster"

"Riot"

"Digging My Own Grave"

"Resistance"

"Let Me Be"



















