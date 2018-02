сегодня



Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH LIGHT THE TORCH опубликовали трейлер к новому альбому "Revival", выход которого намечен на 30 марта, в котором рассказывают о создании диска.



Трек-лист:



"Die Alone"

"The God I Deserve"

"Calm Before The Storm"

"Raise The Dead"

"The Safety Of Disbelief"

"Virus"

"The Great Divide"

"The Bitter End"

"Lost In The Fire"

"The Sound Of Violence"

"Pull My Heart Out"

"Judas Convention"















+0 -3









просмотров: 196