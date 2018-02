сегодня



Обучающее видео от PUREST OF PAIN Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, опубликовала обучающее видео на композицию “The Solipsist”, которая взята из выходящего первого марта дебютного альбома 'Solipsist':



"The Pragmatic"

"Truth–seeker"

"Vessels"

"Crown Of Worms"

"Momentum"

"The Sleep Of Reason"

"Tidebreaker"

"Trial & Error"

"Terra Nil"

"Noctambulist"

"E.M.D.R."

"Phantom Limb"

"The Solipsist"

"The End"















