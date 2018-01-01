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*Purest of Pain*



26 фев 2018 : 		 Обучающее видео от PUREST OF PAIN

19 фев 2018 : 		 Видео с текстом от PUREST OF PAIN

30 янв 2018 : 		 Участники DELAIN в PUREST OF PAIN

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Обучающее видео от PUREST OF PAIN

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Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, опубликовала обучающее видео на композицию “The Solipsist”, которая взята из выходящего первого марта дебютного альбома 'Solipsist':

"The Pragmatic"
"Truth–seeker"
"Vessels"
"Crown Of Worms"
"Momentum"
"The Sleep Of Reason"
"Tidebreaker"
"Trial & Error"
"Terra Nil"
"Noctambulist"
"E.M.D.R."
"Phantom Limb"
"The Solipsist"
"The End"

PUREST OF PAIN Featuring DELAIN Members Streaming вЂњThe SolipsistвЂќ Guitar Playthrough Video






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