25 фев 2018



Новая песня ANGELUS APATRIDA "Sharpen The Guillotine", новая песня группы ANGELUS APATRIDA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cabaret de la Guillotine", выход которого запланирован на четвертое мая на Century Media Records. Сведение и мастеринг проводил Daniel Cardoso (Anathema, Anneke van Giersbergen), а обложку создал Gyula Havancsák (Destruction, Annihilator):



“Sharpen The Guillotine”

“Betrayed”

“Ministry Of God”

“The Hum”

“Downfall Of The Nation”

“One Of Us”

“The Die Is Cast”

“Witching Hour”

“Farewell”

“Martyrs Of Chicago”













просмотров: 237