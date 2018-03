28 фев 2018



Новое видео DIABLO BLVD “The Future Will Do What It’s Told”,, новое видео DIABLO BLVD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Zero Hour", релиз которого состоялся двадцать первого сентября:



“Animal”

“Sing From The Gallows”

“Life Amounts To Nothing”

“God In The Machine”

“You Are All You Love”

“The Song Is Over”

“00:00”

“Like Rats”

“Demonize”

“The Future Will Do What It’s Told”

“Summer Has Gone”

















