Фраза, имя группы
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все новости группы
Arsis
1 мар 2018
:
ARSIS на AGONIA RECORDS
10 авг 2013
:
Новое видео ARSIS
13 апр 2013
:
Видео с текстом от ARSIS
11 апр 2013
:
Видео с текстом от ARSIS
3 апр 2013
:
Новая песня ARSIS
14 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ARSIS
5 мар 2013
:
Новый альбом ARSIS выйдет в апреле
20 дек 2012
:
Новое видео ARSIS
5 дек 2012
:
Новый ЕР ARSIS доступен для скачивания
4 дек 2012
:
Новая песня ARSIS
10 ноя 2012
:
Новый гитарист ARSIS
28 сен 2012
:
ARSIS заканчивают работу над альбомом
28 июл 2012
:
Название нового альбома ARSIS
14 июн 2012
:
ARSIS приступили к записи
9 апр 2012
:
Новый ударник ARSIS
5 апр 2012
:
Из ARSIS ушел ударник
20 мар 2012
:
Новое демо ARSIS
24 окт 2011
:
ARSIS представили новый трек
23 сен 2011
:
Семплы с нового альбома ARSIS
24 май 2011
:
Новое демо ARSIS
14 май 2010
:
В ARSIS вернулся басист Noah Martin
21 янв 2010
:
Новое видео ARSIS
30 дек 2009
:
Еще одна песня от ARSIS
3 дек 2009
:
Новая песня ARSIS
7 ноя 2009
:
Трек-лист нового альбома ARSIS
31 окт 2009
:
Обложка нового альбома ARSIS
14 окт 2009
:
Выход нового альбома ARSIS отложен
9 окт 2009
:
Подробности о новом альбоме ARSIS
10 сен 2009
:
ARSIS приступили к записи нового альбома
30 июл 2009
:
Объявлено название нового альбома ARSIS
4 июн 2008
:
ARSIS расстались с ударником
4 май 2008
:
Анимационная версия клипа ARSIS в сети
28 апр 2008
:
ARSIS: видео на "We Are The Nightmare" в сети
30 янв 2008
:
Объявлена дата выхода нового альбома ARSIS
25 окт 2007
:
ARSIS завершают работу над новым альбомом
6 сен 2007
:
ARSIS расстались с вокалистом Mike'ом Parks'ом
сегодня
ARSIS
на AGONIA RECORDS
Группа ARSIS заключила соглашение с AGONIA RECORDS, новый альбом которой планируется к выходу на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).