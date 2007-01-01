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*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [18]
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*Arsis*



1 мар 2018 : 		 ARSIS на AGONIA RECORDS

10 авг 2013 : 		 Новое видео ARSIS

13 апр 2013 : 		 Видео с текстом от ARSIS

11 апр 2013 : 		 Видео с текстом от ARSIS

3 апр 2013 : 		 Новая песня ARSIS

14 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARSIS

5 мар 2013 : 		 Новый альбом ARSIS выйдет в апреле

20 дек 2012 : 		 Новое видео ARSIS

5 дек 2012 : 		 Новый ЕР ARSIS доступен для скачивания

4 дек 2012 : 		 Новая песня ARSIS

10 ноя 2012 : 		 Новый гитарист ARSIS

28 сен 2012 : 		 ARSIS заканчивают работу над альбомом

28 июл 2012 : 		 Название нового альбома ARSIS

14 июн 2012 : 		 ARSIS приступили к записи

9 апр 2012 : 		 Новый ударник ARSIS

5 апр 2012 : 		 Из ARSIS ушел ударник

20 мар 2012 : 		 Новое демо ARSIS

24 окт 2011 : 		 ARSIS представили новый трек

23 сен 2011 : 		 Семплы с нового альбома ARSIS

24 май 2011 : 		 Новое демо ARSIS

14 май 2010 : 		 В ARSIS вернулся басист Noah Martin

21 янв 2010 : 		 Новое видео ARSIS

30 дек 2009 : 		 Еще одна песня от ARSIS

3 дек 2009 : 		 Новая песня ARSIS

7 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ARSIS

31 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома ARSIS

14 окт 2009 : 		 Выход нового альбома ARSIS отложен

9 окт 2009 : 		 Подробности о новом альбоме ARSIS

10 сен 2009 : 		 ARSIS приступили к записи нового альбома

30 июл 2009 : 		 Объявлено название нового альбома ARSIS

4 июн 2008 : 		 ARSIS расстались с ударником

4 май 2008 : 		 Анимационная версия клипа ARSIS в сети

28 апр 2008 : 		 ARSIS: видео на "We Are The Nightmare" в сети

30 янв 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома ARSIS

25 окт 2007 : 		 ARSIS завершают работу над новым альбомом

6 сен 2007 : 		 ARSIS расстались с вокалистом Mike'ом Parks'ом

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ARSIS на AGONIA RECORDS

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Группа ARSIS заключила соглашение с AGONIA RECORDS, новый альбом которой планируется к выходу на этот год.



ARSIS Signs With AGONIA RECORDS



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