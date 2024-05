сегодня



Новое видео COGNITIVE



"Insidious", новое видео группы COGNITIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Abhorrence, выпущенного 17 мая на Metal Blade Records:



"Abhorrence"

"Insidious"

"A Pact Unholy"

"Ivory Tower"

"As The Light Fades"

"Savor The Suffering"

"Containment Breach"

"Rorschach"

"Lunar Psychopathy"

"Cold Dead Hands"







