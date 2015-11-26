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Anthem

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|||| 23 ноя 2018

ANTHEM перезапишут хиты



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Ветераны японской сцены, группа ANTHEM заключила соглашение с лейблом Nuclear Blast Records на представление своих интересов на европейских территориях. Первым релизом стане выпуск сборника лучших хитов, включающего перезаписанные версии самых популярных песен группы на английском. За сведение и мастеринг отвечает Jens Bogren. Диск, получивший название "Nucleus", будет доступен начиная с двадцать девятого марта.



Japan's ANTHEM Signs With NUCLEAR BLAST; Collection Of Re-Recorded Songs Due In March




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ухналь


23 ноя 2018, 12:57		А кто петь то будет на английском ?


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