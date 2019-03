сегодня



Новое видео ANTHEM



"Black Empire", новое видео японской группы ANTHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nucleus", выходящего 29 марта.



Трек-лист:



Disc 1:

"Immortal Bind"

"Black Empire"

"Overload"

"Stranger"

"Linkage"

"Eternal Warrior"

"Ghost In The Flame"

"Venom Strike"

"Awake"

"Omega Man"

"Pain"

"Echoes In The Dark"

"Unbroken Sign"



Disc 2:

"Victim In Your Eyes"

"Gold & Diamonds"

"Blast"

"Frozen Fate"

"Are You Ready?"

"Machine Made Dog"

"Hunting Time"

"Engraved"

"The Sign"

"Pain"

"Wild Anthem"



















