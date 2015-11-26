17 дек 2018



Новая песня ANTHEM



Группа ANTHEM опубликовала первый сингл из сборника лучших песен, 'Nucleus'.



Yukio Morikawa: «Мы рады представить первый сингл из сборника перезаписанных песен, 'Nucleus'. Оригинальный трек был записан еще прошлым вокалистом, мистером Eizo Sakamoto, так что фанаты получат не только мой вариант этой песни, но еще и с английским текстом. Обязательно послушайте 'Black Empire'!»



















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