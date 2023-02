сегодня



Новое видео ANTHEM



"Wheels Of Fire", новое видео группы ANTHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Crimson & Jet Black", выходящего 21 апреля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"Snake Eyes"

"Wheels Of Fire"

"Howling Days"

"Roaring Vortex"

"Blood Brothers"

"Master Of Disaster"

"Void Ark"

"Faster"

"Burn Down The Wall"

"Mystic Echoes"

"Danger Flight"







