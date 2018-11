23 ноя 2018



Новое видео WARPATH



"St. Nihil", новое видео группы WARPATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Filthy Bastard Culture, выходящего 23 ноября на Massacre Records:



"The World Beyond" (Intro)

"Unbroken Soul"

"Back To Zero"

"Filthy Bastard Culture"

"Believe In Me"

"Into The Dark"

"Killing Fields"

"Below The Surface"

"F.U."

"Violent Starr"

"Slow Motion Violence"

"St. Nihil"

"Nebelkrähe" (Digipak Bonus)

"For The First Time" (Digipak Bonus)

















