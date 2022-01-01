Resurrection, новое видео WARPATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в выходящий четвертого марта на Massacre Records альбом "Disharmonic Revelations":
01. The Last One
02. Disharmonic Revelations
03. Parasite
04. A Part Of My Identity
05. Visions And Reality
06. Scars
07. Egos Aspire
08. MMXX
09. Resurrection
10. Decisions Fall
11. Digitized World
12. The Unpredictable Past
13. Innocence Lost (bonus track)
14. MMXX (Alternative Version) (bonus track)
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