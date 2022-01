сегодня



Видео с текстом от WARPATH



WARPATH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Parasite", которая будет включена в выходящий четвертого марта на Massacre Records альбом "Disharmonic Revelations":



01. The Last One

02. Disharmonic Revelations

03. Parasite

04. A Part Of My Identity

05. Visions And Reality

06. Scars

07. Egos Aspire

08. MMXX

09. Resurrection

10. Decisions Fall

11. Digitized World

12. The Unpredictable Past

13. Innocence Lost (bonus track)

14. MMXX (Alternative Version) (bonus track)







