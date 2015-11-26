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Warpath

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|||| 8 фев 2022

Новая песня WARPATH



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Scars, новая песня группы WARPATH, доступна для прослушивания ниже. Она будет включена в выходящий четвертого марта на Massacre Records альбом "Disharmonic Revelations":

01. The Last One
02. Disharmonic Revelations
03. Parasite
04. A Part Of My Identity
05. Visions And Reality
06. Scars
07. Egos Aspire
08. MMXX
09. Resurrection
10. Decisions Fall
11. Digitized World
12. The Unpredictable Past
13. Innocence Lost (bonus track)
14. MMXX (Alternative Version) (bonus track)




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