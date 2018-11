25 ноя 2018



Новая песня THE PINEAPPLE THIEF



THE PINEAPPLE THIEF опубликовали версию песни "Uncovering Your Tracks" из нового альбома "Dissolution", выпущенного в августе, её можно послушать ниже.



Трек-лист:



"Not Naming Any Names"

"Try As I Might"

"Threatening War"

"Uncovering Your Tracks"

"All That You've Got"

"Far Below"

"Pillar of Salt"

"White Mist"

"Shed A Light"

















