Новое видео THE PINEAPPLE THIEF



"Threatening War", новое видео группы THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissolution", выпущенного 31 августа в следующих вариантах:



- CD

- Black LP - pressed to audiophile 180g vinyl

- Limited Edition Crystal Clear LP edition - pressed to audiophile 180g vinyl

- Blu-ray - features a 16-page booklet, the album plus bonus music in a 24/96 DTS-HD MA 5.1 surround sound mix and 24/96 hi-res stereo audio

- Deluxe 4 disc edition - features 52 pages containing exclusive additional artwork, the original album on CD plus a second CD of bonus music, and is topped off with a DVD and Blu-ray featuring the album and bonus material in a 24/96 DTS-HD MA 5.1 surround sound mix and 24/96 hi-res stereo audio.

- All digital & streaming platforms



Трек-лист "Dissolution":



"Not Naming Any Names"

"Try As I Might"

"Threatening War"

"Uncovering Your Tracks"

"All That You've Got"

"Far Below"

"Pillar of Salt"

"White Mist"

"Shed A Light"



















