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The Pineapple Thief

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3 сен 2020 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

17 июл 2020 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

20 июн 2020 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE PINEAPPLE THIEF выпустил новое видео

1 окт 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома THE PINEAPPLE THIEF

16 янв 2019 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

25 ноя 2018 : 		 Новая песня THE PINEAPPLE THIEF

12 авг 2018 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

15 июн 2018 : 		 Новая песня THE PINEAPPLE THIEF

27 окт 2017 : 		 Трейлер к концертному фильму THE PINEAPPLE THIEF

23 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма THE PINEAPPLE THIEF

12 сен 2017 : 		 Концертное видео THE PINEAPPLE THIEF

25 июл 2016 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

25 май 2016 : 		 Видео с текстом от THE PINEAPPLE THIEF

12 май 2016 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF выйдет в августе

26 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста THE PINEAPPLE THIEF

6 ноя 2014 : 		 Акустика от THE PINEAPPLE THIEF

28 апр 2013 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

5 сен 2012 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PINEAPPLE THIEF
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Новое видео THE PINEAPPLE THIEF



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“Driving Like Maniacs”, новое видео группы THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Versions Of The Truth", выходящего 4 сентября на Kscope. Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом виде и на Blu-Ray с бонус-треком.

Трек-лист:

"Versions Of The Truth"
"Break It All"
"Demons"
"Driving Like Maniacs"
"Leave Me Be"
"Too Many Voices"
"Our Mire"
"Out Of Line"
"Stop Making Sense"
"The Game"

THE PINEAPPLE THIEF Share вЂњDriving Like ManiacsвЂќ Video



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