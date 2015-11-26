Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

“Driving Like Maniacs”, новое видео группы THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Versions Of The Truth", выходящего 4 сентября на Kscope. Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом виде и на Blu-Ray с бонус-треком.
Трек-лист:
"Versions Of The Truth"
"Break It All"
"Demons"
"Driving Like Maniacs"
"Leave Me Be"
"Too Many Voices"
"Our Mire"
"Out Of Line"
"Stop Making Sense"
"The Game"
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