сегодня



Новое видео THE PINEAPPLE THIEF



"Demons", новое видео группы THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Versions Of The Truth", выходящего 4 сентября на Kscope. Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом виде и на Blu-Ray с бонус-треком.



Трек-лист:



"Versions Of The Truth"

"Break It All"

"Demons"

"Driving Like Maniacs"

"Leave Me Be"

"Too Many Voices"

"Our Mire"

"Out Of Line"

"Stop Making Sense"

"The Game"







+0 -0



просмотров: 174