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The Pineapple Thief

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20 июн 2020 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE PINEAPPLE THIEF выпустил новое видео

1 окт 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома THE PINEAPPLE THIEF

16 янв 2019 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

25 ноя 2018 : 		 Новая песня THE PINEAPPLE THIEF

12 авг 2018 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

15 июн 2018 : 		 Новая песня THE PINEAPPLE THIEF

27 окт 2017 : 		 Трейлер к концертному фильму THE PINEAPPLE THIEF

23 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма THE PINEAPPLE THIEF

12 сен 2017 : 		 Концертное видео THE PINEAPPLE THIEF

25 июл 2016 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

25 май 2016 : 		 Видео с текстом от THE PINEAPPLE THIEF

12 май 2016 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF выйдет в августе

26 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста THE PINEAPPLE THIEF

6 ноя 2014 : 		 Акустика от THE PINEAPPLE THIEF

28 апр 2013 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

5 сен 2012 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PINEAPPLE THIEF
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Новое видео THE PINEAPPLE THIEF



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"Demons", новое видео группы THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Versions Of The Truth", выходящего 4 сентября на Kscope. Альбом будет доступен на CD, виниле, в цифровом виде и на Blu-Ray с бонус-треком.

Трек-лист:

"Versions Of The Truth"
"Break It All"
"Demons"
"Driving Like Maniacs"
"Leave Me Be"
"Too Many Voices"
"Our Mire"
"Out Of Line"
"Stop Making Sense"
"The Game"

THE PINEAPPLE THIEF - Versions Of The Truth Album Due In September;



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