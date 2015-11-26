Вокалист PYRAMAZE, BALANCE OF POWER в LANCE KING

LANCE KING, известный по работе в таких командах как Pyramaze, Balance Of Power, Gemini, Avian, выпустит новую работу, получившую название ReProgram, пятнадцатого февраля. Первый сингл из этого релиза, “Limitless”, доступен для прослушивания.
В записи диска принимали участие:
Kim Olesen - (Anubis Gate)
Markus Sigfridsson - (Darkwater/Harmony)
Matt Hodsdon - (Chaos Frame)
Rich Hinks - (Annihilator/Aeon Zen)
Morten Gade Sørensen (Pyramaze/Anubis Gate)
Fred Columbo (Spheric Universe Experience)
Mattias IA Eklundh (Freak Kitchen)
Jakob Riis (L Wood Joy)
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