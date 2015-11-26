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Вокалист PYRAMAZE, BALANCE OF POWER в LANCE KING



LANCE KING, известный по работе в таких командах как Pyramaze, Balance Of Power, Gemini, Avian, выпустит новую работу, получившую название ReProgram, пятнадцатого февраля. Первый сингл из этого релиза, “Limitless”, доступен для прослушивания.



В записи диска принимали участие:



Kim Olesen - (Anubis Gate)

Markus Sigfridsson - (Darkwater/Harmony)

Matt Hodsdon - (Chaos Frame)

Rich Hinks - (Annihilator/Aeon Zen)

Morten Gade Sørensen (Pyramaze/Anubis Gate)

Fred Columbo (Spheric Universe Experience)

Mattias IA Eklundh (Freak Kitchen)

Jakob Riis (L Wood Joy)

















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