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Lance King

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Вокалист PYRAMAZE, BALANCE OF POWER в LANCE KING



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LANCE KING, известный по работе в таких командах как Pyramaze, Balance Of Power, Gemini, Avian, выпустит новую работу, получившую название ReProgram, пятнадцатого февраля. Первый сингл из этого релиза, “Limitless”, доступен для прослушивания.

В записи диска принимали участие:

Kim Olesen - (Anubis Gate)
Markus Sigfridsson - (Darkwater/Harmony)
Matt Hodsdon - (Chaos Frame)
Rich Hinks - (Annihilator/Aeon Zen)
Morten Gade Sørensen (Pyramaze/Anubis Gate)
Fred Columbo (Spheric Universe Experience)
Mattias IA Eklundh (Freak Kitchen)
Jakob Riis (L Wood Joy)

LANCE KING Former PYRAMAZE, BALANCE OF POWER Singer Launches Lyric Video For New Song "Limitless"







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