сегодня



Новое видео LANCE KING



Известный вокалист LANCE KING, который пел в Pyramaze, Avian, Balance Of Power и Gemini, 29 марта на Nightmare Records выпустит свой второй сольный альбом "ReProgram". В данный момент альбом доступен в цифровом виде на Spotify, Amazon и iTunes.



Трек-лист:



"ReProgram"

"Pointing Fingers"

"Stand Your Ground"

"Technology"

"Reaction Formation"

"Limitless"

"Wide Open"

"Chaotica"

"Spell Of Domestication"

"Perfect World"

"A Mind At War"





















+0 -0









просмотров: 82