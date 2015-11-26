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Lance King

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Новое видео LANCE KING



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"Chaotica", , новое видео легендарного вокалиста LANCE'a KING'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ReProgram", выпущенного на Nightmare Records.

Трек-лист:

"ReProgram"
"Pointing Fingers"
"Stand Your Ground"
"Technology"
"Reaction Formation"
"Limitless"
"Wide Open"
"Chaotica"
"Spell Of Domestication"
"Perfect World"
"A Mind At War"

LANCE KING - Former PYRAMAZE, BALANCE OF POWER Singer Releases вЂњChaoticaвЂќ Video



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