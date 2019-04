сегодня



Новое видео LANCE KING



"Reaction Formation", новое видео легендарного вокалиста LANCE'a KING'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ReProgram", выпущенного на Nightmare Records.



Трек-лист:



"ReProgram"

"Pointing Fingers"

"Stand Your Ground"

"Technology"

"Reaction Formation"

"Limitless"

"Wide Open"

"Chaotica"

"Spell Of Domestication"

"Perfect World"

"A Mind At War"





















+0 -0









просмотров: 179