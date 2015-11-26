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Hecate Enthroned

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29 ноя 2018 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой

24 июл 2018 : 		 HECATE ENTHRONED на M-THEORY AUDIO

4 май 2016 : 		 HECATE ENTHRONED работают над новым материалом

9 июл 2015 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с вокалистом

20 ноя 2013 : 		 Новая песня HECATE ENTHRONED

29 окт 2013 : 		 Трек-лист нового альбома HECATE ENTHRONED

24 окт 2013 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет в ноябре

19 сен 2013 : 		 HECATE ENTHRONED на CRANK MUSIC GROUP

27 апр 2013 : 		 HECATE ENTHRONED представили вокалиста и ударника

18 дек 2012 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с барабанщиком и вокалистом

15 мар 2010 : 		 HECATE ENTHRONED завершили запись нового альбома

25 апр 2008 : 		 HECATE ENTHRONED начали запись нового альбома

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Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой



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HECATE ENTHRONED выпустят первый за последние пять лет студийный материал, получивший название "Embrace Of The Godless Aeon", двадцать пятого января на M-Theory Audio. Обложку для альбома создал Nestor Avalos (BLOODBATH, ROTTING CHRIST, THE BLACK DAHLIA MURDER), а сам альбом будет доступен на CD, красном виниле и лимитированном бокс-сете с фиолетовым винилом и кассетой, подписанной карточкой и другими коллекционными фишками.

Первая песня из этого релиза, "Temples That Breathe", будет представлена седьмого декабря.



HECATE ENTHRONED To Release 'Embrace Of The Godless Aeon' Album In January






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