сегодня



Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой



HECATE ENTHRONED выпустят первый за последние пять лет студийный материал, получивший название "Embrace Of The Godless Aeon", двадцать пятого января на M-Theory Audio. Обложку для альбома создал Nestor Avalos (BLOODBATH, ROTTING CHRIST, THE BLACK DAHLIA MURDER), а сам альбом будет доступен на CD, красном виниле и лимитированном бокс-сете с фиолетовым винилом и кассетой, подписанной карточкой и другими коллекционными фишками.



Первая песня из этого релиза, "Temples That Breathe", будет представлена седьмого декабря.



















