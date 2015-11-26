Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой

HECATE ENTHRONED выпустят первый за последние пять лет студийный материал, получивший название "Embrace Of The Godless Aeon", двадцать пятого января на M-Theory Audio. Обложку для альбома создал Nestor Avalos (BLOODBATH, ROTTING CHRIST, THE BLACK DAHLIA MURDER), а сам альбом будет доступен на CD, красном виниле и лимитированном бокс-сете с фиолетовым винилом и кассетой, подписанной карточкой и другими коллекционными фишками.
Первая песня из этого релиза, "Temples That Breathe", будет представлена седьмого декабря.
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