14 фев 2019



Новое видео с текстом от HECATE ENTHRONED с участием SARAH JEZEBEL DEVA



"Erebus And Terror", новое видео с текстом группы HECATE ENTHRONED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Embrace Of The Godless Aeon", выпущенного 25 января. В записи композиции принимала участие вокалистка Sarah Jezebel Deva (Cradle Of Filth, Therion, Mortiis).



Трек-лист альбома:



"Ascension"

"Revelations In Autumn Flame"

"Temples That Breathe"

"Goddess Of Dark Misfits"

"Whispers Of The Mountain Ossuary"

"Enthrallmentv

"The Shuddering Giant" (digital bonus track on vinyl edition)

"Silent Conversations With Distant Stars"

"Erebus And Terror"















