сегодня



Видео с текстом от HECATE ENTHRONED



HECATE ENTHRONED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Temples That Breathe", которая взята из первого за пять лет студийного материала, "Embrace Of The Godless Aeon", выход которого намечен на двадцать пятое января на M-Theory Audio.



















