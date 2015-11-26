Умер оригинальный гитарист HECATE ENTHRONED

HECATE ENTHRONED подтвердили факт смерти оригинального гитариста Марка, который записывал с командой демо 1995 года An Ode For A Haunted Wood, ЕР 1995 EP Upon Promeathean Shores (Unscriptured Waters) и дебютный альбом 1997 The Slaughter Of Innocence, A Requiem For The Mighty.
VAMPCUT
Ранние альбомы - классика (поздние тоже хорошие).
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