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Hecate Enthroned

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17 ноя 2020 : 		 Умер оригинальный гитарист HECATE ENTHRONED

27 сен 2020 : 		 Видео с текстом от HECATE ENTHRONED

10 авг 2020 : 		 Переиздание HECATE ENTHRONED выйдет осенью

14 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от HECATE ENTHRONED с участием SARAH JEZEBEL DEVA

20 янв 2019 : 		 Новое видео HECATE ENTHRONED

7 дек 2018 : 		 Видео с текстом от HECATE ENTHRONED

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой

24 июл 2018 : 		 HECATE ENTHRONED на M-THEORY AUDIO

4 май 2016 : 		 HECATE ENTHRONED работают над новым материалом

9 июл 2015 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с вокалистом

20 ноя 2013 : 		 Новая песня HECATE ENTHRONED

29 окт 2013 : 		 Трек-лист нового альбома HECATE ENTHRONED

24 окт 2013 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет в ноябре

19 сен 2013 : 		 HECATE ENTHRONED на CRANK MUSIC GROUP

27 апр 2013 : 		 HECATE ENTHRONED представили вокалиста и ударника

18 дек 2012 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с барабанщиком и вокалистом

15 мар 2010 : 		 HECATE ENTHRONED завершили запись нового альбома

25 апр 2008 : 		 HECATE ENTHRONED начали запись нового альбома
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|||| 17 ноя 2020

Умер оригинальный гитарист HECATE ENTHRONED



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HECATE ENTHRONED подтвердили факт смерти оригинального гитариста Марка, который записывал с командой демо 1995 года An Ode For A Haunted Wood, ЕР 1995 EP Upon Promeathean Shores (Unscriptured Waters) и дебютный альбом 1997 The Slaughter Of Innocence, A Requiem For The Mighty.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

VAMPCUT


17 ноя 2020, 22:17		Мир праху.
Ранние альбомы - классика (поздние тоже хорошие).


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