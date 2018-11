сегодня



Новая песня DOWNFALL OF GAIA



“As Our Bones Break To The Dance”, новая песня группы DOWNFALL OF GAIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ethic Of Radical Finitude, выход которого запланирован на восьмое февраля.



Он будет доступен в следующих вариантах:



--Hardcover Digipak-CD

--180 g black vinyl

--Dead gold marbled vinyl (ltd. 300 - EU-exclusive)

--Grey marbled vinyl (ltd. 200 - EU-exclusive)

--Pic-LP (ltd. 200 - EU-exclusive)

--White/Black split vinyl (ltd. 100 - Evil Greed exclusive)

--Red/black marbled vinyl (ltd. 200 - US-exclusive)

--Clear vinyl (ltd. 100 - US-exclusive)



Трек-лист:



“Seduced By…”

“The Grotesque Illusion Of Being”

“We Pursue The Serpent Of Time”

“Guided Through A Starless Night”

“As Our Bones Break To The Dance”

“Of Withering Violet Leaves”













