Новое видео DOWNFALL OF GAIA



"Bodies As Driftwood", новое видео группы DOWNFALL OF GAIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Silhouettes Of Disgust, выходящего 17 марта на Metal Blade Records:



"Existence of Awe"

"The Whir Of Flies"

"While Bloodsprings Become Rivers"

"Bodies As Driftwood"

"Eyes To Burning Skies"

"Final Vows"

"Unredeemable"

"Optograms Of Disgust"







