Новое видео DOWNFALL OF GAIA

8 ферваля DOWNFALL OF GAIA выпустят свой новый альбом "Ethic Of Radical Finitude", и в преддверии этого релиза группа решила опубликовать видео на второй сингл под названием "We Pursue The Serpent Of Time", — оно доступно для просмотра ниже.















