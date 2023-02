сегодня



Новая песня DOWNFALL OF GAIA



“Existence Of Awe”, новая песня группы DOWNFALL OF GAIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ethic Of Radical Finitude", выход которого запланирован на 17 марта на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Existence of Awe"

"The Whir Of Flies"

"While Bloodsprings Become Rivers"

"Bodies As Driftwood"

"Eyes To Burning Skies"

"Final Vows"

"Unredeemable"

"Optograms Of Disgust"







