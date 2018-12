сегодня



Новое видео EMIGRATE



Группа EMIGRATE, сайд-проект гитариста RAMMSTEIN Richard'a Z. Kruspe'a, выпустил новую работу, получившую название "A Million Degrees", 30 ноября на Vertigo/Universal Music. В записи материала принимали участие вокалист RAMMSTEIN Till Lindemann, вокалист BILLY TALENT Benjamin Kowalewicz, лидер GHOST Cardinal Copia и Margaux Bossieux (DIRTY MARY). Запись материала началась еще весной 2015 года, но из-за того, что студию затопило, все работу было необходимо провести заново.



Трек-лист:



01. War



02. 1234 (feat. Ben Kowalewicz)



03. A Million Degrees



04. Lead On You (feat. Margaux Bossieux)



05. You Are So Beautiful



06. Hide And Seek



07. We Are Together



08. Let's Go (feat. Till Lindemann)



09. I'm Not Afraid (feat. Cardinal Copia)



10. Spitfire



11. Eyes Fade Away



Видео на композицию "You Are So Beautiful" доступно ниже.























