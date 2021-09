сегодня



Новое видео EMIGRATE



"You Can't Run Away", новое видео группы EMIGRATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Persistence Of Memory", выходящего пятого ноября.



Трек-лист:



01. Rage



02. Always On My Mind (feat. Till Lindemann)



03. Freeze My Mind



04. Yeah Yeah Yeah



05. Come Over



06. You Can't Run Away



07. Hypothetical



08. Blood Stained Wedding



09. I Will Let You Go



















