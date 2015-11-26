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Emigrate

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|||| 17 ноя 2021

Лидер EMIGRATE: «Бунтарство пропало из рок-музыки»



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Гитарист EMIGRATE Richard Z. Kruspe в рамках недавнего интервью коснулся темы снижения популярности рок-музыки:

«Что касается рока, то раньше у него, как и у каждого вида музыки, была определённая миссия. Рок был музыкой, которая символизировала бунтарство против наших родителей. Я помню, когда я был маленьким, я включал рок-музыку, а мои родители приходили и говорили: "Можешь сделать потише?" Сейчас, когда мои дети включают рок-музыку, я прихожу и говорю: "Можешь сделать погромче?" Так что с бунтарством в рок-музыке вроде как покончено. Вот почему я думаю, что в наши дни бунт больше в текстах. Вот почему я думаю, что хип-хоп так популярен — потому что молодому поколению нужно бунтовать. Но это тоже закончится, и следующее поколение перейдёт к чему-то другому. Я не знаю, вернётся ли рок-музыка, но в настоящее время, очевидно, она изменилась и не является приоритетной в музыкальном бизнесе».

Kruspe также сокрушается по поводу отсутствия новых рок-групп, способных стать хедлайнерами фестивалей в будущем:

«Такие группы, как RAMMSTEIN и METALLICA уже как динозавры. Все же старые. Мы уже все старики. Молодое поколение, может быть, и слушает рок, но им интересны и другие виды музыки. И другая проблема в том, что знаменитые группы не появляются и не идут нам на смену. Они почти закончились. Какую последнюю стадионную группу вы знаете? Может быть, MUSE были последними. Я говорю об известных группах, которые могут собрать стадионы. Их становится всё меньше и меньше, и, конечно, они вымрут».

RAMMSTEIN Guitarist RICHARD KRUSPE:





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Kliops144


17 ноя 2021, 20:03		Пожалуй, соглашусь. Но вопрос слишком многогранен, нынче и условия в медиаполе не те, и возможности склепать альбом на коленке дома более широки, а толстопуза с лейбла, говорящего что за хуйню ты записал, за спиной нет. Несколько десятилетий назад мтв до ряби в глазах продвигали музыкантов, пресса, музыкальное голодание было жёстче. К сожалению, благодаря сети говноедство нынче словно чума, а многие "звёзды из тогда" сегодня тоже клепают говно. Конечно, я тоже во многом субъективен, но мне больше нравилось когда кто-то за меня просеивал тонны навоза в поисках брюликов.

gravitgroove


17 ноя 2021, 20:25		согласен, но тут дело еще в том, что pаньше надо было где-то искать студию для записи, а сегодня все можно сделать дома в ноутбуке с бюджетной аудиокаpтой и не сильно доpoгим гитаpным пpoцессоpoм с имитацией усилителей, софтом, где легко можно запpoгpаммиpoвать баpабаны с довольно неплохим качеством. полно так называемых микшиpующих все это дело пpoдюсеpoв-фpилансеpoв. Настоящая инфляция бизнеса и, как следствие, наводнение новых людей, взявших в pуки инстpументы. Как-то так эту каpтину вижу. НУ и, pазумеется, кpупным леблам и холдингам, скупившим их, хватает стаpoго каталога, поэтому ловли талантов в концеpтных залах, как это было 20-30 лет назад, уже нет. Сейчас скpoлят "Тытpубу" на кол-во пpoсмотpoв и лайков.

WahrandPhain


17 ноя 2021, 20:25		Я чот не пойму, а почему все так дрочат на сбор стадионов? Очевидно же, что на стадионы как раз и собираются люди максимально небунтарские.

Mich


17 ноя 2021, 21:34		То же самое касается и более экстремальных жанров - блэк, например. Вы вспомните, почитайте интервью музыкантов середины-конца 90-х вплоть до середины нулевых, что они там говорили. Речь не о том, правы они были или нет, или насколько правы, это тема для другой дискуссии, речь о том, что тогда говорить это было можно. Сейчас - ничего нельзя, максимально политкорректное/толерантное интервью, такое же содержание музыки, любые острые вопросы исключены, если они чуть чуть и задаются, то ответы, как правило в духе "это просто имидж"

Nepalcev


17 ноя 2021, 21:38		WahrandPhain, ну как же, хочется и побунтовать и на Астон Мартине поездить.

freeze2


17 ноя 2021, 21:55		Наконец нашёлся достаточно честный перед сами собой чел, который признаёт что рок музыка сегодня это удел дедов. Остальные могут продолжать нытьё, что стриминг и ваще этот ваш интернет сделал их старыми и не популярными.


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