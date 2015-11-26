17 ноя 2021



Лидер EMIGRATE : «Бунтарство пропало из рок-музыки»



Гитарист EMIGRATE Richard Z. Kruspe в рамках недавнего интервью коснулся темы снижения популярности рок-музыки:



«Что касается рока, то раньше у него, как и у каждого вида музыки, была определённая миссия. Рок был музыкой, которая символизировала бунтарство против наших родителей. Я помню, когда я был маленьким, я включал рок-музыку, а мои родители приходили и говорили: "Можешь сделать потише?" Сейчас, когда мои дети включают рок-музыку, я прихожу и говорю: "Можешь сделать погромче?" Так что с бунтарством в рок-музыке вроде как покончено. Вот почему я думаю, что в наши дни бунт больше в текстах. Вот почему я думаю, что хип-хоп так популярен — потому что молодому поколению нужно бунтовать. Но это тоже закончится, и следующее поколение перейдёт к чему-то другому. Я не знаю, вернётся ли рок-музыка, но в настоящее время, очевидно, она изменилась и не является приоритетной в музыкальном бизнесе».



Kruspe также сокрушается по поводу отсутствия новых рок-групп, способных стать хедлайнерами фестивалей в будущем:



«Такие группы, как RAMMSTEIN и METALLICA уже как динозавры. Все же старые. Мы уже все старики. Молодое поколение, может быть, и слушает рок, но им интересны и другие виды музыки. И другая проблема в том, что знаменитые группы не появляются и не идут нам на смену. Они почти закончились. Какую последнюю стадионную группу вы знаете? Может быть, MUSE были последними. Я говорю об известных группах, которые могут собрать стадионы. Их становится всё меньше и меньше, и, конечно, они вымрут».







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