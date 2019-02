сегодня



Акустическая версия новой песни EMIGRATE



30 ноября гитарист RAMMSTEIN Richard Kruspe выпустил новый альбом своего проекта EMIGRATE, получивший название "A Million Degrees". Акустическая версия песни "You Are So Beautiful", вошедшей в этот диск, доступна для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. War

02. 1234 (feat. Ben Kowalewicz)

03. A Million Degrees

04. Lead On You (feat. Margaux Bossieux)

05. You Are So Beautiful

06. Hide And Seek

07. We Are Together

08. Let's Go (feat. Till Lindemann)

09. I'm Not Afraid (feat. Cardinal Copia)

10. Spitfire

11. Eyes Fade Away



















