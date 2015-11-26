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Emigrate

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Акустическая версия новой песни EMIGRATE



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30 ноября гитарист RAMMSTEIN Richard Kruspe выпустил новый альбом своего проекта EMIGRATE, получивший название "A Million Degrees". Акустическая версия песни "You Are So Beautiful", вошедшей в этот диск, доступна для просмотра ниже.

Трек-лист:

01. War
02. 1234 (feat. Ben Kowalewicz)
03. A Million Degrees
04. Lead On You (feat. Margaux Bossieux)
05. You Are So Beautiful
06. Hide And Seek
07. We Are Together
08. Let's Go (feat. Till Lindemann)
09. I'm Not Afraid (feat. Cardinal Copia)
10. Spitfire
11. Eyes Fade Away

RAMMSTEIN Guitarist RICHARD KRUSPE Releases EMIGRATE Acoustic Version Of








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