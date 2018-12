сегодня



THE DAMNED THINGS объявили о первом за семь лет концерте



Группа THE DAMNED THINGS, в состав которой входят участники EVERY TIME I DIE, ANTHRAX и FALL OUT BOY, впервые за семь лет выступит на сцене — это случится 4 мая на фестиваля Welcome To Rockville.















